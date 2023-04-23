Минск, , 13:22 — REGNUM В ходе проверки боеготовности Вооружённых сил Белоруссии подразделения беспилотников ведут разведку местности для выявления условных групп диверсантов условного противника. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба белорусского минобороны.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в ходе комплексной проверки боеготовности белорусской армии ряд подразделений ведёт выполнение задач и в ночное время, в том числе авиационный отряд беспилотников.

«Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований условного противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что с помощью этих беспилотных авиационных комплексов можно вести фотографирование и составление фотопланов местности, корректировку огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций и миномётных расчётов, а также многое другое.

Как передавало ИА REGNUM, в минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие республики начали приводить в порядок стартовые позиции для ракетного комплекса «Тополь». Личный состав ВС республики ведёт благоустройство территории после зимнего периода.