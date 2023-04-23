Бухарест, 23 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Выступление в румынском парламенте член сената республики Диана Шошоакэ сопроводила словами «Слава Москве», сообщило издание Ziare.

Кадр из видео Диана Шошоакэ

Инцидент произошёл 19 апреля. Как пишет издание, Шошоакэ и лидер фракции ЕСР Ионуц Моштяну обменялись язвительными замечаниями. Отмечается, что уже в первые минуты заседания разразился скандал.

Поднеся ноутбук к микрофону, Шошоакэ заявила, что повестка дня заседания не отображается на сайте и что у документов, за которые предстоит голосовать, нет регистрационного номера.

«Нам только в 12:00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда откроемся, забудем, что появится. «404» — каталог не найден. За что мы должны голосовать?» — возмутилась сенатор.

Моштяну ответил, что проблема техническая. Шошоакэ вернулась к микрофону и заявила, что получила ноутбук от сената:

«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется через wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов находится в прямом контакте с [президентом РФ Владимиром] Путиным. И VPN из Москвы. Так что сенат предал, сенат путинский, это путинский ноут, с путинским VPN, с путинским wi-fi. Слава Москве».

В феврале румынский президент Клаус Йоханнис выразил уверенность в том, что в боевых действиях между Россией и Украиной победит Киев. В поддержку заявления румынского лидера выступил польский коллега Анджей Дуда.