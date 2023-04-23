Вашингтон, 23 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Самый опасный военно-морской корабль России — фрегат «Маршал Шапошников» с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Минобороны РФ/ТАСС Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»

Фрегат проекта 1155M «Маршал Шапошников», отметило издание, прошёл модернизацию по одной из самых амбициозных программ. С 2017 года на противолодочном фрегате были значительно усовершенствованы датчики, электроника и вооружение.

Самое продуманное усовершенствование фрегата — вооружение гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Эти противокорабельные крылатые ракеты относятся к самому опасному в мире классу, указал автор статьи.

«Несмотря на то, что фрегат проекта 1155M изначально не разрабатывался для противокорабельных целей, благодаря одним только «Цирконам» он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение», — отмечено в материале.

Ракеты «Циркон» отличает очень высокая маневренность, непревзойдённая скорость 9 Махов и дальность 1 тыс. км. Вооружённые ими корабли могут контролировать чрезвычайно обширные акватории и нейтрализовать флоты, в несколько раз превышающие их по численности, оставаясь при этом вне опасности.

Применение «Цирконов» и иные усовершенствования сделали фрегат «Маршал Шапошников» кандидатом на звание самого мощного надводного боевого корабля ВМФ России. Ракеты потенциально обеспечивают ему значительное преимущество над любыми кораблями других стран в надводных боях.

Американские ракеты Harpoon и SM-6, а также китайские YJ-18 и YJ-100 даже не приближаются к «Циркону» по своим характеристикам, хотя в своих странах считаются ведущим оружием корабельного базирования для борьбы с надводными боевыми средствами противника, заключил автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о способности ракет «Циркон» надёжно защитить безопасность страны. По словам министра обороны Сергея Шойгу, эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить цель на расстоянии до 1 тыс. км.