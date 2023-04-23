Гладков: несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Белгород, , 13:10 — REGNUM Несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 23 апреля в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Разбитое окно Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. По уточнённой информации, в результате обстрела повреждены девять частных жилых домов и линии электропередачи. Согласно заявлению губернатора, аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий.

Несколькими днями ранее, 19 апреля, беспилотное летательное устройство самолётного типа намеревалось атаковать электростанцию в Белгородской области. Дрон заметили и уничтожили возле села Драгунского. К беспилотнику ВСУ прикрепили самодельное взрывное устройство.