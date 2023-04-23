Москва, 23 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. После взаимной высылки дипломатов отношения между Россией и Германией ещё больше ухудшатся. Такое мнение 23 апреля высказал кандидат политических наук Станислав Бышок.

Виталий Белоусов/РИА Новости Флаги на территории посольства Германии в Москве

«Отношения между Россией и Германией худшие за многие десятилетия. Взаимная высылка дипломатов — это как раз один из симптомов этого», — заявил он в беседе с «Лентой. ру».

Эксперт уточнил, что уменьшение количества сотрудников в посольстве ещё больше испортит отношения двух стран, и отметил, что в случае ухудшения отношений между странами имеются в виду их практические, а не эмоциональные компоненты, то есть в данном случае — уменьшение числа форматов совместной деятельности.

«Если отношения будут нормализовываться, то посольства вновь станут полноправными. Как справедливо заметил один мой коллега: в отличие от нефти, дипломаты — это ресурс возобновляемый», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 апреля МИД ФРГ объяснил высылку российских дипломатов из страны необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на территории Германии. В Берлине подтвердили, что несколько недель вели переговоры с Москвой на эту тему.

22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. В свою очередь, МИД России пообещал зеркально ответить на решение Берлина о высылке российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране. Позднее 22 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.