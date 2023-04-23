Глава МИД Тайваня Джозеф Ву: война с Китаем навредит 40% мировой торговли

Тайбэй, , 12:45 — REGNUM Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил в интервью испанской газете ABC, что военный конфликт с Китаем негативно скажется на мировой торговле.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам дипломата, на долю Тайбэя приходится производство 60% полупроводников в мире. Он также обратил внимание на географическое положение Тайваня. Так, более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают Тайваньский пролив.

«Война на Тайване навредила бы более чем 40% мировой торговли», — убежден Дзозеф Ву.

Дипломат также выразил надежду, что Китай не нападёт на Тайвань. Как заявил дипломат, для любого разумного лидера война не лучший путь развития страны.

Отметим, что осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к установлению контроля на Тайване к 2027 году. Си Цзиньпин назвал в марте воссоединение с Тайванем целью «всех китайских сыновей и дочерей». Также глава комитета по Китаю палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер заявил, что в январе 2024 года для Тайваня откроется «окно максимальной опасности», так как Китай якобы серьезно рассматривает возможность нападения на остров. Китай же считает остров частью своей территории и регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество США и Тайваня.

Как сообщало 23 апреля ИА REGNUM, отставной адмирал Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Джеймс Ставридис описал предполагаемый сценарий вторжения Китая на Тайвань. Ставридис отметил, что две недавние серии китайских военных учений вокруг острова дали довольно точное и подробное представление о планируемом плане вторжения Китая. По мнению американского адмирала, Китай, вероятно, начнёт с кольца боевых кораблей вокруг Тайваня с целью устроить экономическую блокаду, затем применит крылатые и баллистические ракеты для уничтожения средств ПВО острова. Ставридис подчеркнул, что основной целью КНР является в первую очередь получение полного контроля над Тайванем.