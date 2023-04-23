Анкара, , 12:45 — REGNUM В крупнейшем городе Турции Стамбуле двое неизвестных обстреляли здание, в котором расположен офис Партии справедливости и развития — правящей партии государства. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило турецкое издание Daily Sabah.

Полиция Турции © Peter Kneffel/DPA/TASS

«В ночь на 23 апреля группа неизвестных обстреляла избирательный офис правящей Партии справедливости и развития в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле», — говорится в материале.

На место инцидента было направлено несколько бригад сотрудников правоохранительных органов, по факту произошедшего начато расследования. Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

«Мы осуждаем попытку вооружённого нападения перед нашим офисом связи… Мы против всех видов преследований, провокаций и нападений на политический институт», — приводит Daily Sabah комментарий представителя правящей партии Омера Челика.

В начале февраля в Стамбуле сотрудники правоохранительных служб задержали 15 человек, готовивших теракты против консульств Швеции и Нидерландов и расположенных в городе религиозных объектов христиан и иудеев.