Анкара, 23 апреля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В крупнейшем городе Турции Стамбуле двое неизвестных обстреляли здание, в котором расположен офис правящей Партии справедливости и развития. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило турецкое издание Daily Sabah.

Peter Kneffel/DPA/TASS Полиция Турции

«В ночь на 23 апреля группа неизвестных обстреляла избирательный офис правящей Партии справедливости и развития в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле», — говорится в материале.

На место инцидента было направлено несколько бригад сотрудников правоохранительных органов, по факту произошедшего начато расследования. Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

«Мы осуждаем попытку вооружённого нападения перед нашим офисом связи… Мы против всех видов преследований, провокаций и нападений на политический институт», — прокомментировал инцидент представитель правящей партии Омер Челик.

В начале февраля в Стамбуле сотрудники правоохранительных служб задержали 15 человек, готовивших теракты против консульств Швеции и Нидерландов и расположенных в городе религиозных объектов христиан и иудеев.