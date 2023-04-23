Москва, 23 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Москве 13-летнюю дочь итальянского бизнесмена Паоло Делло Стролого обманули на 8 миллионов рублей. Девочка взяла деньги у родителей и отдала мошеннику. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

11 апреля в полицию обратилась 50-летняя Оксана Люциева, владелица туристической компании. Женщина рассказала, что недавно её 13-летняя дочь отдала мошенникам крупную сумму денег. Девочка пошла на поводу у незнакомого молодого человека, который предложил ей заняться инвестициями и пообещал хорошую прибыль. Школьница взяла деньги у родителей и отдала их незнакомцу после заключения договора.

«Поступило заявление от 50-летней жительницы Москвы о том, что какой-то молодой человек предложил ее дочери инвестировать денежные средства в его проект и обещал большую прибыль уже через месяц после вложения. Дочь, не известив заявительницу о данном факте, взяла дома денежные средства в размере 88 000 евро и передала этому человеку, который составил договор покупки доли в несуществующей фирме», — рассказал собеседник агентства.

Ущерб составил почти 8 миллионов рублей. Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.

Известно, что отец девочки — крупный итальянский бизнесмен, которого называют «крёстным отцом» туров из России в Италию. Паоло Делло Стролого — управляющий директор итальянской туристической компании Gartour. Бизнесмен сколотил состояние на русских туристах, которые хотели дешево отдохнуть в Италии.