Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке

Новая Каховка, Херсонская область, , 12:35 — REGNUM Артиллерийские удары нанесли украинские боевики по мирному кварталу города Новой Каховки в Херсонской области, сообщила 23 апреля администрация новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

Обстрел Новой Каховки Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня, 23 апреля, боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки», — сообщили городские власти.

По их данным, прилёт в жилой дом снаряда ВСУ зафиксирован по адресу улица Дружбы, 60. Пока нет точных данных о пострадавших и степени причинённого обстрелом ущерба.

Глава администрации городского округа Владимир Леонтьев прибыл на место ЧП. Здесь же находятся сотрудники МЧС и аварийные службы Новой Каховки.

22 апреля в результате обстрела Новой Каховки из артиллерии ранение получила пожилая женщина. Её доставили в больницу с множественными осколочными ранениями левой ноги и минно-взрывной травмой левого плеча.