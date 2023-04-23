Новая Каховка, Херсонская область, 23 апреля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу в Новой Каховке в Херсонской области, сообщила 23 апреля администрация новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Новой Каховки

«Сегодня, 23 апреля, боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки», — сообщили городские власти.

По их данным, прилёт в жилой дом снаряда ВСУ зафиксирован по адресу улица Дружбы, 60. Пока нет точных данных о пострадавших и степени причинённого ущерба.

Глава администрации городского округа Владимир Леонтьев прибыл на место ЧП. Там же находятся сотрудники МЧС и аварийные службы Новой Каховки.

22 апреля в результате обстрела Новой Каховки из артиллерии ранение получила пожилая женщина. Её доставили в больницу с множественными осколочными ранениями левой ноги и минно-взрывной травмой левого плеча.