TNI: США придётся пересмотреть затраты на Украину из-за заявлений Макрона о Китае

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM США могут пересмотреть уровень своих затрат на поддержку Украины из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Китае и вопросе Тайваня, которые возмутили Вашингтон. Такое мнение 22 апреля высказали обозреватели журнала The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.

Как отметили авторы материала, американские власти недовольны тем, что страны Европы не хотят вмешиваться в конфликт между США и Китаем, который при обострении вопроса с Тайванем может выйти на новый уровень.

Обозреватели напомнили, что в ходе визита в Пекин Макрон заявил, что Франция поддерживает политику единого Китая и выступает за мирное разрешение ситуации с Тайванем.

«Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине», — говорится в публикации.

Авторы статьи предложили американскому конгрессу потребовать от Белого дома полного отчёта об участии Франции и других европейских государств в поддержке Украины на протяжении последних 14 месяцев. При этом они уточнили, что также палате представителей стоит дать понять, что она не будет рассматривать запросы на дополнительное финансирование Киева до получения такого отчёта.

Также, по мнению обозревателей, указанные заявления французского лидера подорвали позицию президента США Джо Байдена, который ранее объявил конфликт на Украине борьбой за демократию.

«Макрон ожидает, что Америка возьмёт на себя львиную долю бремени на Украине, но считает, что Франция не обязана поддерживать Соединённые Штаты в случае войны на Тихом океане. Итак, если использовать фразу Макрона из его выступления в Белом доме в декабре прошлого года, мы должны быть «братьями по оружию» на Украине, но Америка должна действовать наедине с Китаем», — добавляют авторы статьи.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Макрон намерен обратиться к Китаю с планом по разрешению конфликта на Украине дипломатическим путём. Французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести ряд переговоров с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И для создания структуры, которую было бы возможно использовать в качестве основы для будущих переговоров.