Армия Судана заявила, что спецназ атаковал конвой посольства Франции во время эвакуации

Хартум, , 12:21 — REGNUM Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Силы быстрого реагирования атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации», — говорится в сообщении.

Также телеканал информирует, что в результате перестрелки один француз пострадал.

Однако Силы быстрого реагирования опровергли эту информацию, сообщив, что в инциденте участвовала армия Судана. Заявление об этом опубликовано на официальной странице спецназа в Twitter.

«Силы быстрого реагирования были атакованы авиацией [ВС Судана] во время эвакуации граждан Франции из посольства, что поставило под угрозу жизнь французских граждан и привело к ранению одного из них», — говорится в сообщении.

Силы быстрого реагирования обвинили армию в нарушении международного и гуманитарного права и режима перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, в котором продолжаются бои. Также Париж намерен помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из страны.

В Судане с 15 апреля идут боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда. 21 апреля стороны объявили перемирие в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.