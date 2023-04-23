Хартум, 23 апреля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

«Силы быстрого реагирования атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации», — говорится в сообщении.

Также телеканал информирует, что в результате перестрелки пострадал один француз.

Однако Силы быстрого реагирования опровергли эту информацию, сообщив, что в инциденте участвовала армия Судана. Заявление об этом опубликовано на официальной странице спецназа в Twitter.

«Силы быстрого реагирования были атакованы авиацией [ВС Судана] во время эвакуации граждан Франции из посольства, что поставило под угрозу жизнь французских граждан и привело к ранению одного из них», — говорится в сообщении.

Силы быстрого реагирования обвинили армию в нарушении международного и гуманитарного права и режима перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, в котором продолжаются бои. Также Париж намерен помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из страны.

В Судане с 15 апреля идут боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда. 21 апреля стороны объявили перемирие в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.