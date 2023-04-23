Минск, 23 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Военнослужащие белорусских Вооружённых сил (ВС) начали приводить в порядок стартовые позиции для ракетного комплекса «Тополь». Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого на боевых стартовых позициях размещались подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь».

Также указывается, что личный состав ВС республики ведёт благоустройство территории после зимнего периода, а также осуществляет мероприятия по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь» — комплекс наземного базирования. Его самоходные пусковые установки с ракетами могут двигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью, а запуски производятся со специально подготовленных стартовых позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия может разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие, если западные страны продолжат агрессивную риторику. Он уточнил, что в республике готовят существующие площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», который способен нести ядерный боезаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.