Москва, 23 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высмеяла слова заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника о необходимости десятикратного увеличения поставок западного вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Заместитель главы МИД Украины [Андрей] Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнёров страны пересечь все «красные линии», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как заявлял Андрей Мельник, Украине не хватает военной и финансовой помощи, чтобы противостоять России. Для успешного продолжения боевых действий союзникам необходимо в 10 раз увеличить объёмы поставок оружия, техники, боеприпасов и других видов помощи для ВСУ, подчёркивал дипломат.

По итогам встречи союзников в рамках «Рамштайн-11» Украине со стороны Латвии пообещали поставки всех имеющихся в стране переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Также ВСУ получат боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии натовского образца, ракеты для ЗРК и РСЗО, а также снаряды для танков.

Сейчас Вооружённые силы Украины не готовы к началу контрнаступления, так как многие подразделения испытывают дефицит оружия и боеприпасов для различных артиллерийских и ракетных установок. По словам депутата Верховной рады Александры Устиновой, наступление, которое должно было состояться в апреле, пришлось отложить на неопределённый срок.