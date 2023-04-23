Донецк, 23 апреля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Частные жилые дома и газопровод в Кировском районе Донецка получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 23 апреля сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Уточняется, что два жилых дома повреждены на улице Алексинской. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в Telegram-канале, что на улице Алексинской повреждены газовая труба, гараж, кровля и остекление двух частных домов.

Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Как сообщало ИА REGNUM, в 07:30 по местному времени (совпадает с мск) украинские военные выпустили по этому району восемь снарядов калибра 155 мм. Кроме того, в 07:10 обстрелу подвергся Петровский район Донецка. По нему ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм.