В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Симферополь, , 11:53 — REGNUM В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов», — говорится в сообщении.

Жителей Крыма призвали соблюдать меры безопасности: воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, защитить растения от заморозков, а водителям быть предельно осторожными на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о серьёзных арктических вторжениях в апреле. Синоптик отметил, что в этом месяце возвраты холодов становятся не такими мощными, как в марте, несмотря на это, они случаются достаточно часто. В Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца.