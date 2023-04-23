Роспотребнадзор: у заболевших корью на третий день отекают веки и становится одутловатым лицо

Москва, , 11:50 — REGNUM На третий–четвёртый день у заболевших корью в большинстве случаев характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, однако сыпи в этот момент ещё нет. Об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит», — цитирует представителя службы РИА Новости.

Уточняется, что сыпь у пациентов появляется на третий–пятый день болезни и наблюдается на протяжении трёх–четырёх дней. При этом вначале она появляется в центре лица и за ушами, а затем распространяется на всё лицо, шею и верхнюю часть груди.

Также указывается, что на второй день после появления сыпи она распространяется на туловище, руки и бедра и на третий — на нижние части рук, голени и стопы.

На четвертый–пятый день у высыпаний начинается период пигментации и они становятся буровато-коричневого оттенка. В это время у пациента снижается температура тела, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Роспотребнадзоре напомнили, что в первые дни болезни симптомы кори и ОРВИ похожи: повышенная температура, кашель, насморк и першение в горле.