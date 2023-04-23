Опубликовано видео нокаута в бою Павловича и Блэйдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Видео, на котором российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович отправил в нокаут американского соперника Кёртиса Блэйдса в первом раунде турнира UFC Fight Night 222, опубликовано на YouTube.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович отправил в нокаут американского соперника Кёртиса Блэйдса Кадр из видео

Также видео и фотографии боя размещены в паблике UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Турнир состоялся на арене UFC APEX в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля. Поединок завершился техническим нокаутом Блэйдса и победой Павловича в первом раунде.

Российский боец одержал свою 18-ю победу в смешанных единоборствах и продлил победную серию в UFC до шести боёв. На счету Павловича одно поражение.

Технический нокаут объявляется судьёй, когда боец не может безопасно продолжать матч. В отличие от обычного нокаута, спортсмен не находится в бессознательном состоянии.