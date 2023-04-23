На севере Франции автомобилист въехал в толпу, пострадали 11 человек

Париж, , 11:31 — REGNUM На севере Франции автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев, 11 человек пострадали, сообщило 23 апреля издание 20 Minutes.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Берк-сюр-Мер. Транспортное средство, за рулём которого находился 76-летний мужчина, сбило пешеходов. В результате пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Это женщины в возрасте40,52,75 и 82 лет. Пострадавших доставили в больницы Лилля, Булонь-сюр-Мер и Монтрей-сюр-Мер.

В префектуре уточнили, что водитель потерял контроль над автомобилем после того, как перепутал педаль тормоза и педаль акселератора. Водитель прошёл медицинское освидетельствование, которое показало отрицательный результат на алкоголь и наркотики. Водитель получил лишь лёгкие травмы.

Как сообщало 7 апреля ИА REGNUM, один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в израильском Тель-Авиве. Уточняется, что наезд на пешеходов произошёл на набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве. Водитель протаранил автомобилем толпу на набережной, после чего предполагаемый виновник происшествия был «нейтрализован». Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Полиция предварительно квалифицировала инцидент как теракт.