Париж, 23 апреля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. На севере Франции автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев, 11 человек пострадали, сообщило 23 апреля издание 20 Minutes.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл в Берк-сюр-Мер. Транспортное средство, за рулём которого находился 76-летний мужчина, сбило пешеходов. В результате пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Это женщины в возрасте40,52,75 и 82 лет. Пострадавших доставили в больницы Лилля, Булонь-сюр-Мер и Монтрей-сюр-Мер.

В префектуре уточнили, что водитель потерял контроль над автомобилем после того, как перепутал педали тормоза и газа. Водитель прошёл медицинское освидетельствование, которое показало отрицательный результат на алкоголь и наркотики. Он получил лишь лёгкие травмы.

Как сообщало 7 апреля ИА REGNUM, один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве. Уточняется, что наезд на пешеходов произошёл на набережной Чарльза Клора. Водитель протаранил автомобилем толпу на набережной, после чего предполагаемого виновника происшествия «нейтрализовали». Двоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция предварительно квалифицировала инцидент как теракт.