Во Франции автомобилист въехал в толпу людей
В Берк-сюр-Мер во Франции 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу
Париж, 23 апреля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. На севере Франции автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев, 11 человек пострадали, сообщило 23 апреля издание 20 Minutes.
Инцидент произошёл в Берк-сюр-Мер. Транспортное средство, за рулём которого находился 76-летний мужчина, сбило пешеходов. В результате пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Это женщины в возрасте40,52,75 и 82 лет. Пострадавших доставили в больницы Лилля, Булонь-сюр-Мер и Монтрей-сюр-Мер.
В префектуре уточнили, что водитель потерял контроль над автомобилем после того, как перепутал педали тормоза и газа. Водитель прошёл медицинское освидетельствование, которое показало отрицательный результат на алкоголь и наркотики. Он получил лишь лёгкие травмы.
Как сообщало 7 апреля ИА REGNUM, один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве. Уточняется, что наезд на пешеходов произошёл на набережной Чарльза Клора. Водитель протаранил автомобилем толпу на набережной, после чего предполагаемого виновника происшествия «нейтрализовали». Двоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция предварительно квалифицировала инцидент как теракт.