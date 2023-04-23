Генерал ВСУ Кривонос заявил о возможных атаках на российские АЭС

Киев, , 11:24 — REGNUM Генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил о возможности проведения ВСУ атак на российские атомные электростанции. Он рассказал об этом 22 апреля в эфире украинского «Пятого канала».

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению Кривоноса, киевские боевики в ответ на занятие российскими войсками Запорожской АЭС могут произвести атаки на атомные объекты в России.

«У них также есть атомные станции. И в некоторых моментах проще не освобождать ЗАЭС, а захватить или вывести из строя атомную станцию на территории России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля представитель силового ведомства России рассказал, что удар украинского беспилотника, упавшего в начале апреля рядом с Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе. Он заявил об этом после анализа упавшего дрона ВСУ.