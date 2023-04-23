Москва, 23 апреля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Атаки ВСУ с помощью беспилотников направлены на выявление слабых мест российской системы противовоздушной обороны в Крыму, заявил полковник запаса Андрей Пинчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По мнению Пинчука, исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», Героя ДНР, пока ВСУ и не пытаются нанести Крыму мощного ущерба. Перед ними стоят две задачи, которые они стремятся выполнить.

«Первая — это психологическое воздействие, чтобы сорвать туристический сезон и посеять панику. Вторая — прикладная. Это выявление систем ПВО», — заявил военный URA. RU.

Он добавил, что ВСУ не идут в контрнаступление, но «долбят на разных направлениях, смотрят реакцию, где, какие расположены, как они пробивают».

У украинской армии, по оценке эксперта, не менее трёх тысяч боевых ударных дронов с разными характеристиками. Пинчук призвал не быть наивными и не рассчитывать на то, что у ВСУ закончатся беспилотники. Перехват украинских БПЛА не означает, что «всё хорошо».

Что касается громких заявлений из Киева о наступлении на Крым, его было бы видно по массированным атакам беспилотников. Это может произойти, если начнётся активное движение ВСУ по линии фронта. По мнению Пинчука, российским войскам где-то придётся, возможно, ослаблять оборону — как это произошло в Харькове.

О планах «вернуть Крым» неоднократно заявлял украинский президент. 7 апреля он сказал, что наступление мирного времени без присоединения Крыма к Украине считает невозможным. Эти его планы поддерживают в США.