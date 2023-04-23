Spiegel: ВСУ потеряли в боях за Артёмовск множество своих солдат убитыми и ранеными

Артемовск, , 11:12 — REGNUM Вооружённые силы Украины потеряли множество солдат убитыми и ранеными в попытках удержать Артёмовск. На этом участке фронта в Донецкой Народной Республике украинская армия регулярно терпит неудачи, заявил корреспондент немецкого издания Spiegel Экхард Кляйн.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Здесь уже ранено или убито большое количество украинских военнослужащих», — сказал журналист, отметив, что в последние два дня интенсивность боевых действий в городе заметно увеличилась, также участились обстрелы.

По словам Кляйна, подразделения ВСУ предпринимают попытки контратаковать только в ночное время, так как в этом случае риск больших потерь гораздо ниже.

«Мы не можем позволить себе потери… Мы будет сражаться за Бахмут [украинское название Артёмовска], пока это имеет смысл», — сказал один из украинских военнослужащих.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что российские штурмовые отряды активно продвигаются в западной части Артёмовска, а подразделения ВДВ и артиллерия пресекают попытки ВСУ контратаковать. Соединённые Штаты, учитывая напряжённую ситуацию в городе, неоднократно уговаривали Киев оставить населённый пункт, чтобы минимизировать потери.

Кроме того, 22 апреля сообщалось, что в районе Часова Яра и Константиновки, наиболее географически приближенных к Артёмовску населённых пунктов, среди военнослужащих ВСУ начались бунты: украинские солдаты бросают оружие.