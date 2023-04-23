Артемовск, 23 апреля 2023, 11:12 — REGNUM Вооружённые силы Украины потеряли множество солдат убитыми и ранеными в попытках удержать Артёмовск. На этом участке фронта в Донецкой Народной Республике украинская армия регулярно терпит неудачи, заявил корреспондент немецкого издания Spiegel Экхард Кляйн.

Артемовск
Артемовск
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Здесь уже ранено или убито большое количество украинских военнослужащих», — сказал журналист, отметив, что в последние два дня интенсивность боевых действий в городе заметно увеличилась, также участились обстрелы.

По словам Кляйна, подразделения ВСУ предпринимают попытки контратаковать только в ночное время, так как в этом случае риск больших потерь гораздо ниже.

«Мы не можем позволить себе потери… Мы будет сражаться за Бахмут [украинское название Артёмовска], пока это имеет смысл», — сказал один из украинских военнослужащих.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что российские штурмовые отряды активно продвигаются в западной части Артёмовска, а подразделения ВДВ и артиллерия пресекают попытки ВСУ контратаковать. Соединённые Штаты, учитывая напряжённую ситуацию в городе, неоднократно уговаривали Киев оставить населённый пункт, чтобы минимизировать потери.

Кроме того, 22 апреля сообщалось, что в районе Часова Яра и Константиновки, наиболее географически приближенных к Артёмовску населённых пунктов, среди военнослужащих ВСУ начались бунты: украинские солдаты бросают оружие.