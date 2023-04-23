Сиэтл, США, 23 апреля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не попал в заявку на третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с командой «Сиэтл Кракен».

Kostas Lymperopoulos/Zuma/TASS Валерий Ничушкин

Позднее портал Denver Post сообщил со ссылкой на слова главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара, что 28-летний игрок не участвовал в матче из-за травмы.

Во втором матче серии плей-офф с «Кракен» Ничушкин отметился одним голом, а в регулярном сезоне НХЛ сыграл за «Колорадо» в 53 матчах и набрал в них 47 (17 голов и 30 результативных передач) очков.

Третий матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Сиэтлом» и «Колорадо» закончился победой «Эвеланш» со счетом» 4:6. Счёт в серии стал 1:1.