Лондон, 23 апреля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Британский разведчик убил собственного ребёнка после того, как вернулся с задания в лагере джихадистов в Пакистане. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на слитый документ разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МИ-6) ранее направила своего сотрудника в Вазиристан — горный регион на северо-западе Пакистана у границы с Афганистаном. Агенту поручили внедриться в ряды боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лагерь которых находился в одной из деревень.

Шпиону, отметило издание, пришлось обмывать и хоронить убитых боевиков, а также держать в руках голову ребёнка, всю семью которого обезглавили на глазах агента из-за подозрений в шпионаже в пользу США. Кроме того, пакистанская разведка подвергла его пыткам, заподозрив в связях с джихадистами.

После возвращения в Великобританию шпион пребывал в сильнейшем стрессе. Через какое-то время он расправился с собственным ребёнком, ранив его множество раз.

Отмечается, что высокая эмоциональная нестабильность шпиона была зафиксирована ещё до его отправки на задание. В МИ-6 знали о сексуальном насилии, которому мужчина подвергся в детстве, а также о его судимости и перенесённом нервном срыве.

В ведомстве знали и о том, что агент может быть опасен для окружающих. Его жена прежде провела некоторое время в общежитии для жертв домашнего насилия.

После убийства ребёнка шпиона арестовали и поместили в охраняемое психиатрическое учреждение. По словам адвоката, убийство ребёнка можно было предотвратить, если бы работодатели не бросили мужчину с травмированной психикой, использовав его и полностью потеряв к нему интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе внешней разведки проинформировали о вербовке американцами джихадистов для террористических атак против России. По данным службы, в январе американские военные отобрали 60 террористов, участвовавших в боях на Ближнем Востоке, для ускоренного обучения на базе США Ат-Танф в Сирии.