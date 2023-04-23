Премьер Саксонии упрекнул главу МИД ФРГ за отсутствие дипломатических усилий по Украине

Берлин, , 10:58 — REGNUM Немецкие власти делают слишком мало усилий для урегулирования конфликта на территории Украины дипломатическим путём. Такое мнение 23 апреля высказал премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер в интервью газете Bild am Sonntag.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел ФРГ [Анналена Бербок] считает, что время сейчас настало не для переговоров, а для поставок оружия», — сказал он.

Глава правительства Саксонии отметил, что такая позиция взывает у многих и у него обеспокоенность, и подчеркнул, что средством для разрешения конфликтов всегда была дипломатия.

«Считаю неверным, что Германия больше не придерживается такой позиции», — указал Кречмер.

При этом он добавил, что вопрос о завершении конфликта на Украине, по его мнению, зависит от усилий Германии и Европы в вопросе урегулирования его с помощью дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ограниченные удары украинских войск по российской территории нужно «принимать как необходимость». Он добавил, что считает такие удары оправданными, например, в случае, когда они позволяют «отрезать пути снабжения».

22 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова попросила его запомнить эти слова. Также она пообещала обязательно напомнить главе минобороны ФРГ об этих заявлениях.