Экономист Фельбермайер: внесение лекарств в санкционные списки усилило бы давление Запада

Вена, , 10:55 — REGNUM Санкционное давление на Россию следует оказывать на большем количестве направлений, включая поставки лекарств, считает глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. Об этом он заявил немецкой газете Der Spiegel.

Эксперт выразил сожаление тем, что Запад всё ещё не оказывает сильного давления на Россию в большом количестве секторов. В числе таковых — фармацевтическая промышленность.

«Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно. Но политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского», — сказал Фельбермайер.

По его словам, за период санкционного воздействия со стороны США и ЕС российское руководство не только научилось существовать в таких условиях, но и сформировало механизмы для преодоления новых ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза не намерены отказываться от санкционного давления на Россию. В рамках нового 11-го пакета санкций Европейская комиссия планирует запретить транзит ряда товаров, в том числе высокотехнологичной продукции и некоторых видов транспортных средств, через территорию России.