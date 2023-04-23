Генерал ВСУ Кривонос посоветовал ВСУ наступать, «как нацисты в 1941 году»

Киев, , 10:55 — REGNUM Экс-заместитель командующего силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос предложил украинской армии использовать тактику вермахта. По его словам, нужно наступать там, «где не будет русских в окопах».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик», — заявил украинский генерал в эфире «5 канала».

Он привёл в пример «Линию Сталина» (оборонительные укрепрайоны на границе СССР перед Второй мировой войной), «которая в 1941 году не сработала». Напав на СССР, немцы в течение двух–трёх дней перешли эти районы и продолжили своё наступление.

«Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах», — заявил Кривонос, добавив, что русские всегда были сильны своими оборонительными сооружениями, а ВСУ, по его мнению, игнорируют этот факт.

На Украине продолжаются разговоры о контрнаступлении, но об успехах ВСУ информации нет. По словам военного эксперта Бориса Рожина, в Артёмовске у украинской армии ситуация как нельзя более тяжёлая. Командование ВСУ при этом оправдывает поражение «плохой погодой».