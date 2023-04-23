«РВ»: ВС России захватили в плен военных ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

Москва, , 10:45 — REGNUM Российские военнослужащие захватили в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом 23 апреля сообщил Тelegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наши бойцы захватили боевиков ВСУ из того самого «Эдельвейса». Работа батальона ЛНР «Заря», теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России», — говорится в сообщении.

В прикреплённом к нему видеоролике взятые в плен украинские боевики рассказывают о своей принадлежности к названному подразделению и называют место своего проживания. Все они оказались выходцами с Западной Украины.

Кроме того, авторы канала напомнили, что бригада «Эдельвейс» названа так по аналогии с подразделением горных стрелков, которые действовали в составе немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что неонацисты на Украине не пытаются скрыть, чьими наследниками они себя считают. Глава государства напомнил, что гитлеровская дивизия «Эдельвейс», в честь которой ВСУ назвали свою 10-ю горно-штурмовую бригаду, осуществляла депортации евреев, казни военнопленных, а также карательные операции против партизан в ряде европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области солдаты ВСУ всё чаще переходят на сторону российской армии.