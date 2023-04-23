Мишустин поручил дать местным властям право на разработку мер соцподдержки участников спецоперации

Москва, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 17 мая подготовить поправки о праве местного самоуправления на разработку мер соцподдержки семей участников спецоперации. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме, опубликованном 23 апреля на сайте кабмина.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе отмечается, что Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития правительство поручило подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер соцподдержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Также председатель правительства поручил подготовить проект по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, предоставляющих обучение по медицинским и инженерно-техническим специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО). Как указал глава государства, муниципалитетам и их сотрудникам принадлежит особая роль в поддержке участников спецоперации. Необходимо оказывать семьям деятельную, реальную помощь, чтобы воины были спокойны за своих детей, жён, родителей, подчеркнул президент.

Правозащитник, член совета по правам человека при президенте Александр Брод 3 апреля рассказал, что цели создания фонда «Защитники Отечества» благородные, поскольку участники СВО, получившие ранения, нуждаются в комплексной помощи, которую и поможет обеспечить фонд. Он отметил, что многие вернувшиеся из зоны боевых действий и семьи погибших могут нуждаться в медицинской, паллиативной помощи, санаторно-курортном лечении или надомном уходе. Объясняя важность создания подобного фонда, Брод заявил, что понятно, что всю эту помощь пытаются оказывать регионы, но когда существует специализированная профильная структура, в руководящие органы которой входят и представители власти, это усилит поддержку, сделает её более адресной и качественной.