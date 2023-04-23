Посол России в Судане Черновол: стороны конфликта в стране не пытались напасть на посольство

Хартум, , 10:29 — REGNUM Стороны конфликта в Судане не пытались совершать нападения на посольство России в Хартуме. Об этом 23 апреля рассказал руководитель диппредставительства в стране Андрей Черновол.

Хартум Christopher Michel

«На посольство не нападали, был неприятный случай, когда [представители конфликтующих сторон] попали в камеры наблюдения, но на посольство никто не нападал», — цитирует его РИА Новости.

Черновол уточнил, что российская дипмиссия располагается в районе, вокруг которого находится линия соприкосновения сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, в котором продолжаются бои. Также Париж намерен помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из страны.

В Судане с 15 апреля идут боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда. 21 апреля стороны объявили перемирие в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.