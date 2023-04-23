Дерипаска ожидает, что доллар перестанет быть доминирующей валютой через пять лет

Москва, , 10:21 — REGNUM Доллар США через пять лет перестанет быть доминирующей мировой валютой. Такое мнение 23 апреля высказал российский миллиардер Олег Дерипаска в Telegram-канале.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил миллиардер, ещё пять-семь лет назад гегемония американского доллара в мировых расчётах и финансовых операциях выглядела незыблемой.

«Но теперь, после того как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок <….> этому доминированию очень быстро начинает приходить конец», — написал Дерипаска.

Он уточнил, что объёмы сокращения проводимых в долларах расчётов оказались настолько впечатляющими, что Вашингтону пришлось, чтобы как-то это опровергнуть, привлечь бывшего главу минфина США Лоуренса Саммерса.

Также Дерипаска предположил, что через пять лет «мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», и хотя вначале может быть тяжело, в нём не будет доминирующей валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Дерипаска допустил, что дефицит федерального бюджета США может удвоиться, если китайские банки перестанут покупать американский долг в прежних объёмах. А 24 марта он заявил, что действия Вашингтона привели к тому, что экономика Штатов может не выдержать проблем, копившихся годами.