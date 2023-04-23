Прибыль ведущих авиакомпаний России в 2022 году превысила 87 млрд рублей

Москва, , 10:21 — REGNUM Суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний по результатам 2022 года составила 87,8 млрд руб. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные отчетности компаний по РСБУ.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что прибыль в 87,8 млрд рублей в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на два крупнейших частных авиаперевозчика в России — S7 Airlines и «Уральские авиалинии» — 34,4 млрд рублей и 13,5 млрд рублей соответственно. Это рекордные показатели для вышеупомянутых компаний как минимум за шесть лет.

О финансовых результатах прошлого года также отчиталась авиакомпания «Победа». Она заработала 15 млрд рублей, достигнув максимума с момента основания компании.

При этом по подсчетам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд руб.

Кроме «Аэрофлота» и «России», которые не раскрывают свои финансовые показатели с конца 2021 года, пока не раскрыли данные «Якутия», «Северсталь», «КрасАвиа», «ЮТэйр» (входит в группу Utair), «Ямал» и «Арт Авиа».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. По оценке экспертов, восстановление рынка прогнозируется лишь к 2030 году. Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599,05 тыс. т. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 млн человек. Эксперты отметили, что до санкций на международные перевозки приходилось две трети грузопотока перевозчиков из России.

17 апреля в ходе совещания по подготовке к новому туристическому сезону заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что цены на авиабилеты на направления внутри страны в 2023 году могут вырасти на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения субсидий. По словам замглавы ведомства, в этой ситуации возможно сокращение количества полетов. Замминистра напомнил, что в 2022 году на указанные нужды выделялось 100 млрд руб.