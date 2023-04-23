Москва, 23 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить проект по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, предоставляющих обучение по медицинским и инженерно-техническим специальностям.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

«Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения <…> поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах», — говорится в пресс-релизе о поручениях Мишустина по итогам отчёта в Государственной думе 23 апреля.

Также Мишустин поручил Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу до 1 июня 2023 года разработать программу, направленную на повышение привлекательности образовательных программ по инженерно-техническим специальностям.

В середине марта Министерство науки и высшего образования одобрило предложение по увеличению количества бюджетных мест в российских вузах для африканских студентов. По словам заместителя главы ведомства Константина Могилевского, нововведения начнут действовать с начала следующего учебного года.