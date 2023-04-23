Рожин: Генерал Климат победил ВС Украины в боях за Артемовск

Артемовск, , 10:35 — REGNUM Тяжелейшая ситуация сложилась для ВСУ в Артёмовске в результате действий российских сил, однако украинское командование предпочло объяснить свои проблемы «климатом». Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин написал в своём блоге Colonel Cassad.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В последние недели руководство ВСУ всё чаще заявляет, что успеху ВСУ в Артёмовске помешал климат, а точнее «применение Россией» климатического оружия», — отметил Рожин.

По его словам, таким образом украинское командование пытается оправдать и успехи российских сил в районе Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), и провальные попытки контратак ВСУ южнее и севернее города, и жёсткую оборону в городских кварталах.

Распутица, пояснил эксперт, действительно влияет на ход боёв. Однако наступающим в таких условиях сложнее, чем обороняющимся. Серьёзную проблему распутица стала представлять для ВСУ после того, как российские силы взяли под огневой контроль ключевые асфальтированные дороги, ведущие в Артёмовск. Украинским военным пришлось использовать для снабжения грунтовые дороги и поля.

Украинское командование рассчитывало, что наступление российских войск весной удастся сдержать и именно они будут больше страдать от распутицы. Однако ВСУ не смогли удержать снабжение по асфальтированным дорогам и теперь «пытаются свалить всё на погоду».

ВСУ «в стиле немцев» пытаются свалить причины поражения на климат, а не на действия российских войск. ВСУ попали в Артёмовске в тяжелейшую ситуацию, в результате для них обострились проблемы логистики и распутицы, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск по-прежнему остаётся одной из самых горячих точек на донецком направлении. ВСУ несут большие потери, отступающие бросают оружие и боеприпасы. Так, немецкий журналист Экхард Кляйн рассказал о большом количестве убитых и раненых украинских бойцов. ВСУ, по его словам, «пытаются продвигаться вперёд, но терпят неудачу».