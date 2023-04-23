Москва, , 10:15 — REGNUM Студент РУДН пожаловался в полицию на одногруппника, пообещавшего помочь ему перевестись на бюджетное отделение. Он отдал за услугу 3 миллиона рублей, но так и остался на платном. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Здание РУДН © ИА REGNUM

19 апреля в полицию обратился 22-летний студент РУДН Элсаадин. Молодой человек рассказал, что очень хотел перевестись на бюджетное отделение вуза и несколько раз разговаривал об этом со своими одногруппниками. Один из них услышал беседу и предложил свою помощь.

Он заявил, что якобы имеет связи с руководством учебного заведения и за деньги смог бы исполнить мечту Элсаадина. Услугу оценили в 40 000 долларов. Эту сумму в середине февраля Элсаадин передал своему одногруппинику и стал ждать результата. Но на бюджетное отделение его так и не перевели, а услужливый одногруппник и вовсе пропал и перестал отвечать на звонки. Тогда молодой человек решил обратиться в полицию.

«Поступило заявление от 22-летнего студента РУДН, который передал 40 000 долларов одногруппнику за помощь в поступлении на бюджет. Сумма ущерба составляет 2 909 292 рубля», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению студента проводится проверка.

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