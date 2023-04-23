Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации международных цепочек поставок

Токио, , 10:09 — REGNUM Министры сельского хозяйства стран — участниц «Группы семи» «G7» считают важным диверсифицировать международные и региональные цепочки поставок. Об этом говорится в их опубликованном по итогам состоявшихся 22–23 апреля в Миядзаки переговоров совместном заявлении.

«Мы подчеркиваем важность диверсификации международных, региональных и местных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции и исходных ресурсов с тем, чтобы повысить их устойчивость в долгосрочной перспективе», — указывается в нём.

Министры сельского хозяйства G7 отметили, что они признают, что на данный момент большая часть государств мира рассчитывает для обеспечения продовольствием и на местное производство, и на международную торговлю.

В связи с этим они призвали изучить возможность расширения местных, региональных и международных аграрных систем, чтобы сделать устойчивым использование уже имеющихся сельскохозяйственных ресурсов и способствовать торговле продовольствием.

Кроме того, главы сельскохозяйственных ведомств отметили важность снижения потерь продуктов питания и продовольственных отходов и необходимость обеспечения таковым новорожденных и детей, а также заявили, что они «привержены честной, открытой, прозрачной, предсказуемой, недискриминационной и основанной на правилах торговле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры сельского хозяйства G7 заявили, что страны — участницы «Группы семи» решительно выступают за реализацию в полном объёме, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Они осознают важность этой «черноморской зерновой инициативы», осуществленной при посредничестве Турции.