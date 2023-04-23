Журналист Херш: глава ЦРУ отчитал президента Украины за новые Mercedes у чиновников

Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за коррупцию и то, что чиновники в стране разъезжают на новых автомобилях Mercedes. Об этом журналист Сеймур Херш рассказал в эфире программы Going Underground.

«Американские чиновники и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много», — заявил Херш.

Американский журналист рассказал, что президенту Украины передали список из 35 замешанных в коррупции человек. Десять из них после этого уволили.

«Коррупция там (на Украине) просто запредельная», — заявил Херш в интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ряд высокопоставленных чиновников были уволены из украинского правительства в ходе крупнейшей кадровой чистки. Президент Украины заявлял о волне увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям». Еврокомиссия рекомендовала Киеву усилить борьбу с коррупцией в рамках подготовки к вступлению страны в ЕС. По словам экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, Зеленский не смог победить коррупцию, так как у власти должен быть человек, который бы «не воровал и не поощрял воровство».

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер 21 апреля назвал Украину гнилым кораблём и заявил, что коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны Запада. По его словам, лучшее, что можно сделать с таким кораблём, — спустить его на воду и утопить. По мнению Риттера, попытки Евросоюза разрешить ситуацию с украинским зерном, угодив обеим сторонам, не увенчаются успехом из-за нескончаемой коррупции.