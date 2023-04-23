Вашингтон, 23 апреля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Поставки украинского зерна на рынки Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши разозлили фермеров этих стран. Об этом 23 апреля написала обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«Евросоюз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна <…> что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине», — написала она в своём материале.

Обозреватель указала, что дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные страны, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.

Лю подчеркнула, что для польских властей, которые являются верными сторонниками Киева, украинская сельхозпродукция оказалась наиболее взрывоопасным политическим вопросом.

«В течение нескольких недель польские фермеры гневно протестовали из-за завоза украинского зерна и связанных с этим финансовых потерь», — добавила автор статьи.

При этом она отметила, что на фоне нарастающего из-за украинского зерна недовольства фермеров Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши правительствам этих стран стоит следить за тем, чтобы «вилы не направили против них».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля представитель правительства Румынии Дан Кэрбунару заявил, что румынские власти не собираются вводить запрет на ввоз зерновых с Украины. Они намерены строго соблюдать нормы Евросоюза.