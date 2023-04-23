Симферополь, , 09:53 — REGNUM Слова посла Китайской Народной Республики Лю Шайе о принадлежности Крымского полуострова и суверенитете стран постсоветского пространства вызвали резкую реакцию со стороны стран Прибалтики и Украины.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается подобных взглядов. Такая позициям нам непонятна», — приводит издание Delfi слова главы министерства иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы также вызвали китайских послов для объяснения официальной позиции Китая в этом вопросе.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у Лю Шайе либо «проблемы с географией», либо его позиция противоречит официальной позиции Китайской Народной Республики по украинскому конфликту.

Накануне посол КНР во Франции Лю Шайе подчеркнул, что призывы западных стран оказать соответствующее давление на Российскую Федерацию в вопросе конфликта на Украине противоречат политике Пекина. По его словам, Китай выступает против подобных методов политического воздействия.