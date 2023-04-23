Харьков, Украина, , 09:35 — REGNUM Целью артиллерийских ударов Вооружённый сил России по Харькову и области могли также стать подразделения ВСУ, которые завершали подготовку перед отправлением в зону боевых действий в ЛНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» в субботу, 22 апреля.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Предположительно, целью удара могли стать подкрепления Вооружённых сил Украины, которые планировалось отправить в район Сватово и Кременной [Луганской Народной Республики]», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что под обстрел со стороны ВС России попали не только предприятия военно-промышленного комплекса, но и железнодорожные эшелоны с техникой и людьми и станции Купянск-Узловой, Бурлук и Шевченково.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена вечером 22 апреля. По словам губернатора региона Олега Синегубова, в административном центре при обстреле повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. Также взрывы прогремели в Новобаварском, Слободском и Основянском районах Харькова.