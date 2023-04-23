«РВ»: финский наёмник показал последствия удара ВС России, уничтожившего 120 иностранных бойцов ВСУ

Москва, , 09:32 — REGNUM Последствия удара российских военных по Яворовскому полигону во Львовской области, в результате которого было ликвидировано 120 иностранных бойцов ВСУ, показал наёмник из Финляндии. Видеоролик 23 апреля опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны.

На выложенных кадрах почти ничего видно, кроме пожара в здании, бушующего за деревьями.

Пожар Кадр из видео

Уточняется, что имеется ввиду обстрел российскими силами Яворовского полигона 13 марта 2022 года, в результате которого 60 наёмников ликвидировали на месте и ещё 50 умерли от ран, а в общей сложности погибли 120 иностранных бойцов ВСУ.

Также указывается, что этот удар по полигону, на котором находился так называемый «иностранный легион» украинской армии, оказался крайне эффективным и смог сильно деморализовать действующих и потенциальных наёмников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля стало известно, что командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек умер в больнице Днепропетровска после ранения в голову. Ему оставался месяц до окончания контракта.