Яворов, Украина, 23 апреля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Последствия удара российских военных по Яворовскому полигону во Львовской области, в результате которого было ликвидировано 120 иностранных бойцов ВСУ, показал наёмник из Финляндии. Видеоролик 23 апреля опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны.

Кадр из видео Пожар

На выложенных кадрах почти ничего не видно, кроме пожара в здании, бушующего за деревьями.

Уточняется, что имеется в виду обстрел российскими силами Яворовского полигона 13 марта 2022 года, в результате которого 60 наёмников ликвидировали на месте и ещё 50 умерли от ран, а в общей сложности погибли 120 иностранных бойцов ВСУ.

Также указывается, что этот удар по полигону, на котором находился так называемый иностранный легион украинской армии, оказался крайне эффективным и смог сильно деморализовать действующих и потенциальных наёмников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля стало известно, что командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек умер в больнице Днепропетровска после ранения в голову. Польскому наёмнику оставался месяц до окончания контракта.