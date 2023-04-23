Министры сельского хозяйства G7 пообещали помощь Украине в разминировании сельхозземель

Токио, , 09:30 — REGNUM Решение оказать помощь Украине приняли главы минсельхозов стран G7. В заявлении от 23 апреля по итогам встречи в Токио они выразили готовность поддержать восстановление и реконструкцию Украины.

Саммит G7 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В подписанном чиновниками документе сказано, страны G7 готовы делиться с украинскими коллегами опытом, помогать в реконструкции агроинфраструктуры (ирригация, мощности для производства продуктов питания и склады).

Также украинской стороне будет оказана экспертная помощь по разминированию сельскохозяйственных земель.

Министры заявили, что их ведомства будут и дальше «поддерживать доступ украинских мелких фермеров к финансам и ресурсам, таким как семена». Помощь будет оказана и во внедрении «цифровых и других технологий для роста устойчивой продуктивности сельского хозяйства».

Кроме того, главы минсельхозов стран G7 намерены помогать Киеву выявлять и доказывать якобы имевший место «незаконный захват зерна Россией». Они собираются опираться на созданную Британией зерновую базу данных, «которая может быть использована для проверки происхождения партий зерна».

В столице Японии завершились переговоры глав минсельхозов стран G7. Также в них участвовали представители ООН, в том числе Всемирной продовольственной программы.

Министры объявили, что G7 настаивает на продлении Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки). Срок зерновой сделки истекает 18 мая.

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