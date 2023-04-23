Франция начала эвакуировать своих граждан из Судана, где продолжаются бои между армией и СБР

Париж, , 09:18 — REGNUM Франция начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, где продолжаются боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом 23 апреля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на французское министерство иностранных дел.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Франция начала «оперативную эвакуацию» граждан и дипломатического персонала из Судана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также французские власти собираются помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из африканской страны.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля президент США Джо Байден заявил, что армия страны эвакуировала американских государственных служащих с территории Судана. Он добавил, что работа в посольстве США в Хартуме временно приостановлена.

Ранее 22 апреля Белый дом отказался централизованно эвакуировать рядовых американцев из Судана, приняв решение вывозить только «правительственный персонал».