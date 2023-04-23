Москва, 23 апреля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России внесло коррективы в билеты для теоретического экзамена на получение водительских прав для всех категорий транспортных средств путём включения в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 23 апреля сообщили в пресс-центре ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

В ответе МВД на соответствующий запрос, который приводит ТАСС, поясняется, что такая корректировка экзаменационных билетов произведена в связи с изменениями в Правилах дорожного движения, вступившими в силу с 1 марта 2023 года.

«Они затрагивают вопросы <…> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным/нёчетным числам месяца») и другие», — говорится в сообщении пресс-центра.

В ведомстве уточнили, что также изменения затронули применение новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, которая расположена под светофором, и зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») при использовании его вместе с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4). Актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля МЧС России напомнило россиянам о правилах использования электросамоката, которые необходимо соблюдать для того, чтобы это средство передвижения не стало опасным для жизни. Одним из таковых является рекомендация не ездить на электросамокатах в дождливую погоду.