Хартум, , 09:07 — REGNUM Почти все россияне, находившиеся в зоне боевых действий в столице Судана Хартуме, эвакуированы в российское посольство. Об этом в интервью РИА Новости в воскресенье, 23 апреля, сообщил глава дипмиссии Андрей Черновол.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас находились люди примерно в шести–семи горячих точках, к частью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии», — сообщил Черновол.

По словам российского дипломата, здание Нубийской митрополии является последней точкой, где без поддержки посольства РФ в Судане находятся попавшие в опасную ситуацию российские граждане.

Ранее представитель посольства России в Судане сообщил, что ни один россиянин во время столкновений в Хартуме не пострадал, а все дипломаты находятся в безопасности.

Конфликт между Вооружёнными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели, 15 апреля, в результате возникших между их лидерами разногласий. С начала боестолкновений около 330 человек погибли, более 3200 получили ранения различной степени тяжести.