Бразилиа, , 08:47 — REGNUM Президент Бразилии Лула да Силва ответил на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по поводу конфликта на Украине. Бразильский политик в интервью Reuters сообщил о намерении найти третью альтернативу для решения украинского кризиса.

Лула да Силва © ANTONIO PEDRO SANTOS/EPA/ТАСС

«Я хочу найти третью альтернативу для разрешения конфликта, которая заключается в построении мира», — заявил Лула да Силва, подчеркнув, что Бразилия не намерена занимать какую-либо позицию в конфликте.

По словам президента страны, Бразилия рассчитывает стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта. Также Лула да Силва подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.

Накануне Лула да Силва заявил, что не планирует посещать ни Россию, ни Украину до того момента, как стороны конфликта согласятся сесть за стол переговоров. «Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя», — добавил политик.